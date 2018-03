Brixia Benessere Festival: la canapa e il benessere arrivano a Brescia

La Canapa protagonista al Brixia Benessere Festival 2018



SIAMO FATTI PER STARE BENE

Al Brixia Benessere Festival il 21 e 22 aprile 2018 oltre agli approfondimenti, incontri e laboratori esperienziali sulla salute naturale, la cura del corpo e della mente e dello spirito il format sulla canapa #lerbachefabene fa la sua seconda tappa a Brescia, dopo il Faenza Benessere Festival approderà a Forlì in Fiore il 12-13 maggio, a Balconi Fioriti di Santarcangelo di Romagna il 19-20 maggio e Cervia Città Giardino il 26-27 maggio 2018. La Via della Canapa: uno spazio itinerante dove scoprire le caratteristiche nutraceutiche e terapeutiche della Signora delle Erbe naturali: la Canapa.



FESTIVAL DEL BENESSERE NATURALE DA ORIENTE A OCCIDENTE

#lerbachefebene

BRIXIA FORUM 21-22 Aprile 2018 ore 10-20



1° EDIZIONE

Tutto quello che occorre alla salute naturale di corpo, mente e spirito con un’area esclusiva dedicata alla Signora Delle Erbe: LA VIA DELLA CANAPA.



Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi certificata, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed eco-compatibili per la casa e la cura della persona sino ai prodotti agro-alimentari e derivati della CANAPA. La prima edizione di Brixia Benessere Festival dà spazio a ognuno di questi ambiti, presentando un’offerta ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata dalla presentazione e vendita di prodotti e servizi con oltre 200 aziende provenienti da tutta Italia dedicando un’area del moderno BRIXIA FORUM alla Signora delle Erbe: la CANAPA e suoi nuovi e antichi utilizzi nel campo agroalimentare, cosmetico, terapeutico, dell’edilizia, dell’energia, tessile e della stampa 3D.



Il format #lerbachefabene si identifica in un contenitore denominato LA VIA DELLA CANAPA dove si potranno scoprire le virtù e i nuovi utilizzi della canapa nel campo agro-alimentare, della stampa 3D, della bioedilizia e della cosmesi. Dopo un mese dal FAenzaBENEssereFestival il format #lerbachefabene fa tappa per la prima volta a Brescia il 21-22 aprile esportando dalla propria terra di Romagna il binomio vincente BENESSERE | CANAPA. Domenica 22 aprile dopo il successo della prima tappa beta-test dell’ ”ITALIANCBDCUP”, il primo campionato italiano della migliore qualità di CBD, si bisserà a Brescia con la seconda tappa. Sabato 21 aprile presso la sala convegni del modernissimo BRIXIA FORUM dalle ore 10:30 alle ore 13:00 è in programma il convegno dal titolo “Canapa e Grani Antichi: emozioni storiche di una sana alimentazione – #Biodiversità #Agricoltura #Nutrizione a confronto.” a cura de LaSignoraDelleErbe, Fabrizio Fantini [Art Director] Andrea Libero Gherpelli [Organizzatore] con i seguenti relatori:

Andrea Libero Gherpelli “Agricoltore Canapicultore Attore”

Davide Calzolari “Dopo la laurea in tecnologie agro-alimentari, ha lavorato al CREA-CIN (Centro di ricerca per le colture industriali, Rovigo, Italia.

Sara Giannini “Biologa Nutrizionista e co-fondatrice della UNIPSAS – Università Popolare di Studi su Alimentazione e salute www.unipsas.it

Cristian Benaglio - Agricoltore: Fondatore del consorzio agro-culturale con sede a Brescia https://www.facebook.com/pg/consorzioagroculturale/



Si può comprare il biglietto online:

https://www.diyticket.it/events/Fiere/985/brixia-benessere-festival

Qui trovate le informazioni per gli espositori:

1] #BrixiaBenessere2018#lerbachefabene#regolamento

2] #BrixiaBenessere2018#lerbachefabene#planimetria

3] #BrixiaBenessere2018#lerbachefabene#domanda



2° tappa del nostro viaggio #lerbachefabene #siamofattiperstarebene #BRIXIABENE18

Main media partner che ci accompagnerà in questo lungo viaggio è DOLCE VITA.

+393336719071 fabrizio@lasignoradelleerbe.com



https://lerbachefabene.org

https://www.brixiabenessere.it/lerbachefabene