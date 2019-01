Brescia Sposi al Museo Mille Miglia

La Fiera Brescia Sposi si conferma un evento imperdibile, in Lombardia, per le coppie prossime al matrimonio. Un week end nel quale le coppie di futuri sposi potranno approfittare dei consigli e dell’esperienza dei maggiori professionisti del wedding locali, toccando con mano i prodotti e conoscere le ultime mode e tendenze del matrimonio.

Atelier, sartorie, abiti da uomo, studi fotografici, bomboniere, agenzie viaggi, location, gioiellerie, fioristi, autonoleggi.. inoltre eventi e workshop formativi gratuiti solo a Brescia Sposi.Brescia Sposi regala l'ingresso gratuito al museo Mille Miglia.

Programma

Sabato 19 gennaio:

Ore 15.00 Quiz dr. Why Rispondi alle domande e divertiti alle tue nozze!

Ore 15.30 Big bubbles

Ore 16.30 Librettonozze.it: un nuovo modo per realizzare il libretto nozze, dal click alla stampa. Durante la giornata: Prova la tua acconciatura sposa in fiera!

Prendi appuntamento scrivendo a info@ladieshairbeauty.it o chiamando il numero 035 0776388.

Domenica 20 gennaio:

Ore 11.00 Librettonozze.it: un nuovo modo per realizzare il libretto nozze, dal click alla stampa!

Ore 15.00 Quiz dr. Why Rispondi alle domande e divertiti alle tue nozze!Durante la giornata: Prova la tua acconciatura sposa in fiera!Prendi appuntamento scrivendo a info@ladieshairbeauty.it o chiamando il numero 035 0776388. Ingresso con registrazione: http://www.multimediatre.com/sposi/LandingPage.aspx?c=BS2&f=FB