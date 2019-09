Brescia: Rombo di tuono

Due giorni all’insegna dei motori, la prossima edizione di Rombo di Tuono si annuncia ricca in tutti i sensi. In un’area espositiva coperta di 16.000 mq troveranno spazio le più rappresentative officine specializzate del settore con i migliori preparatori professionisti, in scena per il Campionato Italiano Costruttori Custom Kick in cui sarà proclamata la Top of the Year 2019, le migliori realizzazioni costruite e presentate quest’anno, una sorta di “Notte degli Oscar” riservata a customizer professionisti, con un montepremi di 4.000,00 euro per i primi tre classificati.

Rombo di Tuono offrirà un’opportunità anche ai preparatori non professionisti grazie all’atteso Ride In Contest, organizzato dal magazine LowRide, una vera competizione a colpi di saldature e verniciature che vedrà l’incoronazione della moto più originale. Rombo di Tuono strizzerà l’occhio anche alle quattro ruote d’epoca, grazie alla presenza di hot rod e vetture US in sfida nel Car Contest pre ’65, nel 9th Rockin Roddin Reunion, uno show per intenditori del genere a cura del gruppo Sbarbari Klan che porterà in fiera i più importanti e rappresentativi Car Club Italiani e d’oltre confine. Auto dal valore inestimabile, perfettamente conservate e “customizzate”, un tuffo a piè pari nella cultura americana on the road degli anni 50/60, ci sembrerà di tornare all’epoca dei film cult “ American Graffitti” e “Gioventù Bruciata” con James Dean.

Parallelamente grazie allo Sharks Team, al Corvette Club Italia, al Registro Storico Nazionale Mustang, al V8 Old Iron, American Cars Pavia e i King’s Boys in fiera si potranno ammirare auto americane di più recente produzione icone del sogno americano su quattro ruote, sicuramente sarà il più grande raduno indoor di US Car mai organizzato. Il tema custom richiamerà la partecipazione di artisti del colore e delle linee, impegnati in esibizioni live e nell’atteso “Kustom Art in the Garage”, contest di pinstriping, aerografia, decorazione a mano e lettering, che daranno vita a delle performance artistiche sotto gli occhi dei visitatori. Giovani talenti e virtuosi dell’aerografo sono un altro dei punti distintivi di Rombo di Tuono. Anche il mondo del Tattoo avrà il suo momento con attività e rassegne un contest interamente dedicato a questa importante forma d’arte figurativa. Sarà folta la presenza di stand con vendita diretta di articoli dedicati al genere tra cui abbigliamento, parti di ricambio e accessoristica, oggetti di design, curiosità e gli swap meet o meglio i mercatini di pezzi usati. Grande attesa per l’attrazione del muro della morte “ The Russian Devils -The Wall of Death”, l’unico e originale muro costruito nel 1937 dal pilota americano Bob Carew.

Adrenalina a mille mentre i piloti sfidano la forza di gravità girando a velocità pazzesche sul muro con moto Indian Scout dell’epoca. Una vasta area dedicata al Vintage vedrà la presenza di molti stand a tema, sia per quanto riguarda il modernariato che l’abbigliamento, un memorabile Pin Up contest coordinato da Heloise Bow Fapper che elleggerà la Miss Pin Up Rombo di Tuono 2019. Musica dal vivo, spettacoli, concorsi, attrazioni e molto altro renderanno memorabile il week end per tutti gli appassionati dei motori e della cultura custom. : 17° ROMBO DI TUONO. 19/20 OTTOBRE – FIERA DI BRESCIA ( BRIXIA FORUM). LIVE YOUR PASSION, ROMBO DI TUONO 2019.