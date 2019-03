Brescia: inaugurazione mercato del contadino terre Bresciane

Da sabato 9 marzo i cittadini bresciani e gli Agricoltori potranno visitare il nuovo mercato di via Sardegna. Là, dove da numerosi anni staziona una mucca colorata e l’adiacente distributore d’introvabile latte crudo, proprio nel parcheggio dell'oratorio di Santa Maria in Silva, dalle ore 8 fino alle 13 circa, sarà possibile degustare ed acquistare gli squisiti prodotti delle nostre terre.

Al mercato i clienti, passando di bancarella in bancarella, potranno degustare ed acquistare prodotti, come ortaggi e frutta, formaggi e latticini, uova, carne e salumi, casoncelli e pasta fresca, miele, succhi di frutta e confetture, sino a fiori e piante aromatiche e tanto altro ancora. Con la proposta dei Mercati del Contadino terre bresciane abbiamo voluto recuperare in un modo semplice questa antica e saggia tradizione: chi lavora la terra e produce cibo deve poter ritornare protagonista della filiera.

Proporre i propri prodotti al mercato è il modo più semplice per incontrare i cittadini, in modo diretto, aggirando le maglie rapaci della grande distribuzione tipica dei grandi centri commerciali. In questo modo si rivoluziona anche il sistema della formazione dei prezzi, rifiutando, da un lato quelli da fame pagati agli agricoltori dall’industria di trasformazione e dall'altro evitando l’appiattimento della qualità e della varietà dei prodotti imposto ai consumatori da parte della grande distribuzione. In alternativa si realizza un prezzo equo e condiviso, rispettoso del lavoro di chi produce ed adeguato alle tasche di tutti e si offrono rare eccellenze alimentari. Inoltre al mercato potranno partecipare in forma libera i numerosi agricoltori locali, senza i vincoli vessatori e monopolistici attualmente imposti in analoghe iniziative bresciane. Un mercato libero quindi, ma soggetto a regole precise dettate da un apposito Disciplinare, il cui rispetto sarà costantemente controllato da personale esperto.

Il mercato di via Sardegna sarà a cadenza settimanale ed esordisce esattamente al compimento del decimo anniversario dei Mercati Contadini terre Bresciane. Ai primi di marzo del 2009, infatti, ebbe inizio l’allora primo mercato in piazza Roma a Ghedi e da lì l'iniziativa prese piede in tanti altri Comuni bresciani. Così attualmente sono attivi, sotto questa bandiera indipendente, i mercati di Corte Franca e Concesio ogni lunedì, a Montichiari il martedì, a Brescia in via Crocifissa di Rosa il mercoledì, giovedì a Coccaglio, venerdì a Chiari e sabato a Ghedi ed ora a Brescia in via Sardegna. Con questi auspici ed intenti, frequentare il mercato diventa un modo per conoscere e riscoprire le produzioni tipiche locali, cogliere il senso della stagionalità ed incontrare direttamente i produttori, unica e vera garanzia di autenticità di quanto offerto. Il mercato così concepito diventa luogo antico e allo stesso tempo post-moderno, dove fare la spesa non è più fatto impersonale ed alienante ma esercizio della socialità e tempo riconquistato al piacere dell’incontro. L'inaugurazione avverrà alle ore 11,00 circa, alla presenza delle Autorità, all'interno dello spazio del mercato.