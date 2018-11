Brescia: Mercatini di Natale a Villa Barbi

Dopo il grande successo della prima edizione, "Urban market in the park, mercato23" torna a Villa Barbi a Brescia per uno scintillante Christmas Market:

I cortili della villa ospiteranno espositori di:

• oggettistica selezionata

• abbigliamento e bigiotteria handmade

• riciclo creativo

• modernariato

• complementi d’arredo

• proposte creative di designer, illustratori, artisti e stilisti.

Questa mostra-mercato in edizione natalizia si ispira principalmente ai mercatini di natale del Nord Europa e cerca di portarne a Brescia atmosfere, profumi e sapori.

I visitatori avranno la possibilità di curiosare tra artigiani e designer italiani e internazionali e di assaggiare cibi sfiziosi di food truck selezionati.

Come per la precedente edizione, l’evento propone anche attività collaterali.

Ancora una volta la cornice di Villa Barbi che, oltre ad essere un edificio storico di eccezionale bellezza, circondata da un maestoso parco e da splendidi cortili, presenta un’eclettica collezione di opere d’arte contemporanea che spazia da Stefano Bombardieri al belga Joan Frisò.

Tra gli eventi che faranno da cornice ci saranno:

• workshops e laboratori per adulti e per bambini, in collaborazione con Associazione Officina Creativa

• l’esposizione di una collezione di lampade anni Settanta, in collaborazione conil nostro partner ufficiale Flussocreativo

• food truck e golosità natalizie da assaggiare e acquistare

L’evento si rivolge a tutti. Anche gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.