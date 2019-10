Brescia: Merc’Ant, lo shopping solidale per fondazione Ant

Lo shopping solidale prenderà il via venerdì 4 ottobre alle ore 15 e proseguirà con un aperitivo inaugurale alle ore 18. Sabato e domenica Palazzo Fenaroli sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante l’evento sarà possibile visitare i tre saloni principali già protagonisti di esclusive visite guidate. Al Merc’Ant vi sarà uno stand enoteca con una grande proposta di vini della Franciacorta e del Lago di Garda. Inoltre, sarà già possibile scoprire e prenotare il Paniere delle Eccellenze Bresciane, la scatola piena di prodotti enogastronomici di altissima qualità del territorio bresciano e provenienti da importanti consorzi di tutela, dal grande valore in termini di solidarietà, qualità e tipicità.

Ant per il terzo anno presenta il Paniere, rinnovato e ancora più ricco, come idea regalo natalizio per amici, dipendenti e collaboratori. Gli articoli verranno proposti per raccogliere fondi da destinare alle attività gratuite di assistenza domiciliare e di prevenzione oncologica, offerte da Ant sul territorio bresciano. Ant da oltre 20 anni offre cure medico-specialistica domiciliare grazie a staff di medici, infermieri e psicologi, garantendo qualità e dignità di vita ai malati di tumore in ogni momento della malattia. Inoltre da molti anni ANT si dedica particolare attenzione ai progetti di prevenzione oncologica, proponendo controlli di diagnosi precoce del Melanoma, del tumore alla tiroide, della mammella e del testicolo. Gli articoli presenti al Merc’Ant sono stati gentilmente donati da: Alley Docks, Almala, Anna.A, Archivio Brescia, Bioesteline Villa Benessere, Betty Concept, Buizza, Castelli, Creazioni Antonietta, Calzature Bronzin, Capp, Celestino, Colpo Di Fulmine, Coramis, De Biagi, D-Exterior, Exploit, Euromoda, Facchi, Fantasia Shop, Frisco, Gerard’s, Ginger, Mangano, Kilto, L’Arcadia, Il Laccio, L’armadio delle Meraviglie, Lo Speziale, Lollipop, Magentafemme, Marcello Moda, Mery Arnò, MyMy, Modamia, Nada Mas, Nero Divino, New Glam, New Galles Boutique, Nico Boutique, Ottica Paoletti, Ottica Vediamoci, Pedrini, Pepita, Penelope, Primi Baci, Perosino, Punto Casa, Rail, Rivetta Souvenir, Ruaconfettora, Ravelli Profumerie, Santi Eugenio spa, Savoldi, I segni dello Stile, Scène, Seasons, Senza Piompo, UpArt, Verdi Fashion, Twice Shoes&Co, Whoopie Loopie. Le cantine Antica Volta, Avanzi, Bellavista Terra Moretti, Cadore, Ca’ Granda, Cantine Minini, Le Cantorie, Castello di Gussago, Distillerie Peroni, La Guarda, Mirabella, Pasini La Torre, Pratello, Priore, San Bernardo, La Torre, Tenuta Roveglia, L’Ulif e Vom Fass Si ringrazia per l’aiuto nell’allestimento Agliardi Traslochi, Camst e Vetrinistica Studio. Per informazioni: tel. 0303099423, delegazione.brescia@ant.it.