Brescia: Meglio Bio a Cascina Maggia

Sabato 23 marzo in occasione dei 10 anni di Meglio Bio a Cascina Maggia, gli espositori del mercato biologico propongono alla propria clientela e alla cittadinanza tutta una serie di iniziative che si affiancano e si integrano con il tradizionale mercato, da sabato 23 marzo a sabato 20 aprile.

- ore 9:30 -

Laboratorio per bambini APE PEA Alla ricerca di apine impollinatrici: costruisci le tue antennine e vola nel divertente mondo dell’Ape Pea di Catena Rossa Alla Porta delle Fate.

- ore 9:30 -

Laboratorio per adulti RICONOSCERE LE ERBE SPONTANEE Passeggiata nei dintorni per identificare le erbe e rendere i tuoi piatti più gustosi e ricercati. A cura di Marilena Pinti di Catena Rossa, autrice del libro “Le nostre erbe spontanee” per Ecomuseo di Valle Trompia.

- ore 10:30 -

MERENDAPERITIVO PER TUTTI offerto dai produttori e accompagnato da musica popolare.