Brescia: Meglio Bio in Piazza

Meglio Bio in Piazza, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione di produttori biologici La Buona Terra in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Brescia, domenica 27 ottobre ritorna in Piazza Vittoria.

Il mercato proporrà le produzioni di aziende biologiche prevalentemente di provenienza regionale, come: ortofrutta, formaggi vaccini e caprini delle valli lombarde, salumi, vini e olio extra vergine di oliva del Garda, miele, confetture e composte di frutta e verdura, succhi di frutta e altro ancora.

Non mancherà il consueto spazio no food, dedicato a quei prodotti realizzati con materia prima biologica o ecologica e privi di tossicità per l’ambiente e per l’uomo, come l'abbigliamento biologico e naturale e i prodotti cosmetici.

Come sempre i visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori per approfondire adeguatamente la propria conoscenza delle metodologie dell’agricoltura biologica come elemento essenziale di uno stile di vita ecocompatibile.