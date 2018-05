Brescia: L’ho fatto tutto io

BRESCIA. Domenica 6 maggio, dalle 10 alle 19, in piazza del Mercato è in programma “L’ho fatto tutto io”, fiera dell’autoproduzione e dell’artigianato artistico, organizzata dall’associazione Culturale Ottanio in collaborazione e col patrocinio del Comune.

Come di consueto, le bancarelle ospiteranno espositori da tutto il Nord Italia per mettere in mostra monili, abiti, scarpe, borse, ceramiche, tutto rigorosamente prodotto a mano e con le tecniche più svariate.

Alle 10.30 ritorna invece “Matti da Rilegare”, a cura di Vittorio Venturini. Appuntamento con la musica alle 16.30 coni “Passo Ballabile”.