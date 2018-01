Brescia: Fiera di Sant’Angela Merici | 27 gennaio 2018

La tradizionale fiera di Sant’Angela Merici si svolgerà sabato 27 gennaio. Per l’occasione saranno collocate 110 bancarelle in via Calini e in via Crispi nel tratto compreso tra via Alessandro Monti e corso Magenta.



Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, da mezzanotte alle 24 di sabato 27 gennaio, e comunque fino alla chiusura di tutte le bancarelle, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata in vicolo Disciplina, via Martinengo da Barco, via Moretto, nel tratto tra corso Cavour e via Crispi, via Callegari, nel tratto tra via Calini e via Monti, e via Calini.



Dalle 5 alle 24 saranno inoltre interdette al traffico veicolare via Calini e il tratto di via Crispi compreso tra via Monti e corso Magenta. Compatibilmente con le esigenze della manifestazione, ai residenti sarà consentito il transito nei tratti prima citati.