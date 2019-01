Brescia: Fiera di Sant'Angela Merici

Domenica 27 gennaio torna la tradizionale fiera di Sant'Angela Merici, patrona secondaria di Brescia dal 2010.



Saranno presenti oltre 100 bancarelle in via Calini e in via Crispi (nel tratto compreso tra Via Monti e Corso Magenta): un'ottima idea per una bella passeggiata e per gustare qualche golosità. E non dimenticate di visitare la bellissima chiesa.