Brescia: Fiera di San Faustino

Torna la fiera dei Santi Faustino e Giovita, un appuntamento che ogni anno, il 15 febbraio, richiama in città migliaia di persone e centinaia di espositori, provenienti da quasi tutte le regioni italiane e da alcuni paesi esteri.

Il tracciato della fiera, lungo il quale troveranno posto ben 602 bancarelle, ripercorre quello delle ultime edizioni: via San Faustino, largo Formentone (compresa piazza Rovetta Nord e Sud), piazza Loggia, piazzetta Bell’Italia, corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio, via Volta, via X Giornate, corso Zanardelli, via IV Novembre, piazza Vittoria, via della Posta, piazza Mercato e via Gramsci.

La fiera offrirà una vasta proposta merceologica, con operatori provenienti da tutte le regioni italiane e da alcuni paesi esteri (artigianato etnico). Saranno presenti postazioni di assistenza sanitaria del 118 e continui pattugliamenti della Polizia Locale, per assicurare la sicurezza dei presenti ed effettuare controlli di natura commerciale.