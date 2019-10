Fiera di Ognissanti: 112 bancarelle e viabilità stravolta

Venerdì 1 novembre torna il tradizionale appuntamento con la fiera di Ognissanti e le sue 112 bancarelle allestite sulla carreggiata sud via Milano (nel tratto compreso tra via Industriale e viale Italia) e sul lato est di via Industriale ( nel tratto compreso tra via Morosini e via Milano).

Dalla mezzanotte del 31 ottobre, fino a quella del giorno successivo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Milano, nel tratto compreso tra viale Italia e via Industriale. Nel divieto sono inclusi il piazzale antistante l’ingresso principale del cimitero monumentale, il marciapiede antistante gli uffici dell’amministrazione provinciale e il tratto di marciapiede sul lato sud tra via Carlo Donegani e via Martino Franchi.

Il divieto sarà in vigore - su entrambi i lati- anche nel tratto di via Industriale compreso tra via Milano e via Emilio Morosini e, in via Emilio Morosini, tra via Industriale e via Francesco Nullo.

Dalle 5 alle 24 di venerdì 1 novembre, sarà chiusa al traffico la corsia sud di via Milano nel tratto compreso tra viale Italia e via Industriale, dove sarà istituito il senso unico di marcia.

Alcuni autobus del trasporto pubblico urbano effettueranno percorsi alternativi. La linea 3 (direzione Rezzato) passerà da via Milano, svolterà a destra in via Industriale per proseguire poi verso via Giovanni Tempini e girerà a sinistra in via Fiume Grande, poi a destra in via Cassala e nuovamente a destra in via Fratelli Ugoni, attraverserà piazzale della Repubblica e seguirà infine il tracciato normale.

La linea 9 (direzione Buffalora) passerà da via Milano, svolterà a destra in via Industriale, proseguirà in via Giovanni Tempini, girerà a sinistra in via Fiume Grande, poi a destra in via Cassala e, infine, nuovamente a destra in via Fratelli Ugoni per poi riprendere il percorso normale.