Brescia: Cosmogarden al Brixia Forum

La fiera bresciana dedicata a giardinaggio e orticoltura per esperti e non. Appuntamento al polo fieristico 6, 7 e 8 aprile 2019.

Brescia diventa un giardino. Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 aprile 2019 il Brixia Forum si tinge di verde con Cosmogarden, novità fieristica con un concept totalmente innovativo dedicato a tutto ciò che riguarda gli orti e i giardini. Tre giorni in cui privati, professionisti e aziende potranno entrare in contatto con gli ultimi trend del mondo del garden design in un percorso sensoriale unico e coinvolgente, con spunti e soluzioni per ogni spazio verde.

Cosmogarden nasce da un progetto di Mauro Grandi, già creatore di Cosmofood e Golositalia, per rispondere alla rivoluzione green a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, in cui gli interni si popolano di piante e fiori. Ecco allora l’idea di creare una fiera totalmente nuova, senza alcun competitor, che diventi un punto d’incontro per i maggiori professionisti del settore, in particolare per agronomi, architetti, geometri, designer, tecnici, paesaggisti e urbanisti, che potranno entrare in contatto con le più importanti realtà del mondo del verde. Cosmogarden strizzerà l’occhio anche ai privati, offrendo soluzioni e spunti anche per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo ambiente.

La fiera si svilupperà in 15.000 metri quadri e vedrà coinvolti più di 200 espositori provenienti da tutta la penisola, che saranno suddivisi in sette aree tematiche. Ampio spazio sarà dato ai costruttori di giardini e alle aziende specializzate in soluzioni indoor e outdoor di arredo, attrezzature e servizi per orti e giardini; accanto a questi, due aree dedicate a piante, fiori, sementi e tecniche di coltivazione provenienti da ogni angolo del mondo. Un ulteriore spazio sarà poi riservato all’arredo casa, con tutte le ultime novità nell’ambito del green per interni.

Non mancheranno inolte gli eventi: 75 gli appuntamenti dedicati a professionisti e privati che si terranno nell’arco dei tre giorni e che comprenderanno laboratori, incontri con gli esperti, seminari e dimostrazioni tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti.

Cosmogarden non sarà solamente un’occasione formativa e di approfondimento, ma darà anche l’opportunità di acquistare direttamente in fiera semi, piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo, assieme ad attrezzature e servizi per l’orto e il giardino.