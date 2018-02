Brescia: Cioccolato sul Corso

Il Comune di Brescia, in collaborazione con i maestri dell’Associazione Acai, organizza anche quest’anno la mostra mercato “Cioccolato sul Corso”, l’atteso appuntamento dedicato al cioccolato d’autore che si terrà sabato 3 e domenica 4 marzo in Corso Zanardelli. In programma bancarelle, degustazioni, laboratori e letture in compagnia dei migliori produttori artigianali italiani.