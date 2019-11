"Dal Sei al Sei" si chiamano così i mercatini di Natale di Bardolino. Le casette in legno invaderanno il lungolago e il centro storico, dal 23 Novembre 2019 al 6 Gennaio 2020. Non mancherà la pista di pattinaggio per grandi e piccini. Presepi in mostra nella chiesa di San Severo.