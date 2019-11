Arco: Mercatini di Natale

Arco di Trento riapre le porte al Natale con i suoi meravigliosi mercatini natalizi. Le piazze del centro si arricchiscono durante le feste di tante tipiche casette di legno dove poter trovare articoli regalo e prodotti tipici del territorio. L'allestimento dei mercatini è iniziato il 15 Novembre e si concluderà il 6 Gennaio 2020. Non solo bancarelle: la sera del 7 dicembre, alle 21.15, è in programma un grande spettacolo pirotecnico.

Shopping per i genitori con una grande varietà do stand con prodotti unici e leccornie di oggi tipo e divertimento per i più piccoli, che potranno cavalcare il cammello Alì o salire sul trenino natalizio che attraversa il centro. C'è anche la baby dance natalizia: domenica 30 dicembre (dalle 16:00 alle 18) e domenica 6 Gennaio (dalle 15.30 alle 17.30) in Piazzale Segantini.

Magia di luci con "Lo spettacolo favoloso": dal 26 dicembre al 5 gennaio (primo spettacolo ore 17.15, ultimo spettacolo ore 18.45) sulle pareti del Municipio verranno proiettati disegni e animazioni luminose, proseguendo la narrazione della fiaba luminosa che ricorda il passato della cittadina.

Si possono visitare i mercatini natalizi del centro storico di Arco Asburgica nei giorni e negli orari sotto indicati:

NOVEMBRE 2019: 15, 16*, 17, 22, 23*, 24, 29, 30*

DICEMBRE 2019: 01, 06, 07**, 08, 13, 14*, 15, 20, 21*, 22, 23, 24***, 26, 27, 28*, 29, 30, 31***

GENNAIO 2020: 01, 02, 03, 04*, 05, 06***

Orario: 10,00-19,00

*10,00-20,00

**10,00-22,00 / ***10,00-18,00