Valtènesi, due sfumature di rosa a Lazise con il Bardolino

Domenica 11 e lunedì 12 marzo alla Dogana Veneta di Lazise anteprima dei nuovi rosé 2017 con Chiaretto di Bardolino e Valtènesi Chiaretto nuovamente fianco a fianco: 80 cantine e 140 etichette per un tuffo nel Garda più rosa.

Tutto pronto alla Dogana Veneta di Lazise per la decima edizione di Anteprima Chiaretto: evento in programma domenica 11 e lunedì 12 marzo 2018 che per la prima volta vedrà uniti i rosé “cugini” delle due riviere del Garda. Quest’anno infatti il Consorzio Valtènesi si sposterà dalla costa bresciana a quella veneta per essere ospite del Consorzio Tutela del Chiaretto e del Bardolino in un grande showcase di assaggio delle produzioni in rosa targate 2017.

“Appuntamento di grande rilevanza simbolica – sottolinea il presidente del Valtènesi Alessandro Luzzago – che prelude ad una stagione proficua di collaborazione e sinergie: Valtènesi e Bardolino sono in fondo due diverse facce di una medesima medaglia, giusto immaginare strategie comuni per costruire un percorso di promozione proficuo per entrambi”.

A fine 2017, i due Consorzi avevano già collaborato all’organizzazione di un educational per giornalisti americani e canadesi che avevano visitato entrambi i territori: ora arriva la grande anteprima di Lazise, un anticipo di primavera che prelude per altro ad altre iniziative congiunte a Vinitaly, con due prestigiose masterclass realizzate con l’obbiettivo di spiegare le diverse sfumature che questo vino assume sulle due riviere del Garda, occidentale ed orientale, grazie anche all’utilizzo di uvaggi completamente diversi. Non solo: il Consorzio Bardolino sarà presente con una vasta rappresentanza di cantine all’undicesima edizione di Italia in Rosa, la vetrina dei rosé italiani organizzata come ogni anno dal Consorzio Valtènesi nel castello di Moniga del Garda, in programma quest’anno dall’1 al 3 giugno.

La due giorni di Lazise prevede l’apertura al pubblico nella giornata di domenica 11 dalle 10 alle 18, mentre il lunedì 12 marzo sarà interamente riservato agli operatori di settore, dalle 14 alle 20. Ticket d’ingresso 15 euro con calice e degustazioni libere, 10 euro per i soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar, Ristoranti Che Passione. Sono in programma, inoltre, delle degustazioni guidate, che si terranno nella sala consiliare del Municipio del Comune di Lazise, patrocinatore dell’Anteprima Chiaretto. Info: www.anteprimachiaretto.it