Tattoo week-end a Chiuduno: in arrivo i migliori tatuatori italiani

Tatuaggi, musica e divertimento tornano protagonisti a Chiuduno. Sabato 3 e domenica 4 novembre al centro fiere di via Martiri della Libertà si svolgerà la sessione autunnale di "Tattoo week-end", con un programma ricco di appuntamenti. La kermesse sarà aperta dalle 10 alle 24 con possibilità di tatuarsi: saranno presenti 170 tatuatori da tutta Italia e 17 birrifici artigianali, in una due giorni di concerti e spettacoli con balli brasiliani, capoeira e percussioni, sospensione con aghi a cura di mutant Squad e show su Vespa per gli amanti delle due ruote. Sabato 3 novembre il festival comincerà dalle 10 e proseguirà con tante iniziative nel pomeriggio e alla sera.

Alle 14.30, 17.15 e 21 andranno in scena spettacoli di balli brasiliani, capoeira e percussioni, mentre alle 15.45, 17.45 e 22.15 si potrà assistere a show di sospensione con aghi a cura di Mutant Squad, famosi in tutta Europa. Alle 15 spazio alla musica rockabilly con un live del gruppo Roll on time, mentre nell'area esterna alle 15.15, 17.15 e 21 Nicola L'impennatore sarà protagonista di spettacoli su Vespa e alle 18.45 ci sarà l'immancabile contest tattoo. Alle 21.30 il cartellone propone un concerto di Jersey Devil band, tributo a Bruce Springsteen per un serata in cui rivivere i più grandi successi del Boss. Domenica 4 sarà ricca di intrattenimenti dal mattino sino a tarda sera. Alle 11 avranno luogo spettacoli di balli brasiliani, capoeira e percussioni, che verranno replicati alle 14.30 e alle 16.30, mentre alle 11, 15 e 17 all'area esterna Nicola L'impennatore sarà protagonista di show su Vespa. Alle 11.30, invece, ci saranno nuove esibizioni di sospensione con aghi a cura di Mutant Squad, con replica alle 15 e alle 17.

Ma non è finita qui: il pomeriggio sarà sulle note della musica italiana con Pop corn band, preceduta dalle 14 dal sound di Luca dj, che tornerà alla consolle anche dalle 21 per animare la serata. Altro appuntamento molto atteso è l'elezione di Miss e Mister Tattoo che avrà luogo alle 18.15, mentre alle 18.45 sarà la volta del contest tattoo. Per tutto l’arco della manifestazione non mancherà servizio ristoro con cucina no-stop. Inoltre, verrà allestito un vintage market, con una ricca esposizione di abbigliamento vintage, accessori, complementi d’arredo, oggettistica, modernariato, dischi in vinile, memorabilia, orologi, occhiali e molto altro. La radio ufficiale è Viva FM.