Tutti in centro per San Faustino: metro presa d'assalto, pienone tra 600 bancarelle

Tutto come da copione o quasi: metro piena come non mai e centinaia di persone che camminano tra il lungo e coloratissimo serpentone di bancarelle. Complice la bella giornata di sole, già dalla prime ore di venerdì il centro di Brescia è stato preso d’assalto per il giro di rito tra i 602 stand della fiera di San Faustino.

Il tracciato ripercorre quello delle ultime edizioni: via San Faustino, largo Formentone (compresa piazza Rovetta Nord e Sud), piazza Loggia, piazzetta Bell’Italia, corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio, via Volta, via X Giornate, corso Zanardelli, via IV Novembre, piazza Vittoria, via della Posta, piazza Mercato e via Gramsci.

Alle nove del mattino nell’aria c’è il profumo di salamelle, cipolla e peperoni e pure quello del vin brûlé. Dall’abbigliamento alle borse, passando per i prodotti enogastronomici tipici del Nord, del Centro come del Sud Italia. Porchetta, formaggi e salumi, caramelle, torroni e croccante: ce n’è per tutti i gusti. Tanto spazio anche ai prodotti biologici: diversi gli stand che propongono rimedi naturali per qualsiasi malessere, novità del 2019 è la ‘bomba’ cura influenza: un intruglio miracoloso - lo definiscono i produttori- che fa passare febbre e raffreddore in un battibaleno.

Non mancano gli stand più curiosi, quelli che propongono originali oggetti per la cucina e le pulizie domestiche: spazzole leva pelucchi, stracci che tolgono ogni macchia senza uso di detersivi, sono quelli dove si formano i primi ingorghi. C’è chi assiste alle dimostrazioni più disparate, chi degusta olive, formaggi e dolci di altre tradizioni, chi si mette in coda per mangiarsi un panino con la soppressata. In piazza Vittoria e lungo via Gramsci gli irriducibili dello shopping rovistano nelle ceste degli stand in cerca di affari e di occasioni.