Un grande concerto gratis a teatro per i 6 anni della metro di Brescia

Come da tradizione, il mese di marzo porta con sé un importante anniversario: il compleanno della metro di Brescia, che quest’anno compie sei anni! Un arco di tempo che comincia a divenire importante, e che senza dubbio lo è per i grandi cambiamenti che si sono consolidati nelle abitudini di spostamento dei cittadini e dei visitatori di Brescia, che sempre più numerosi scelgono il trasporto pubblico. I numeri sono molto positivi e testimoniano in modo netto queste evoluzioni con un incremento dei passeggeri in continua crescita, anche nel 2018 appena concluso

. Il trend è dunque ancora di segno positivo, a dimostrazione di come gli investimenti sulle infrastrutture di mobilità possano dare risultati significativi nel tempo, consolidandosi progressivamente. I bresciani dimostrano di amare e apprezzare la metro e, nell’utilizzarla, scelgono di affidarsi alla rete del trasporto pubblico: si conferma dunque che l’introduzione della linea leggera automatica ha consentito di consolidare in città un sistema integrato di mobilità sostenibile, in cui i diversi mezzi si potenziano a vicenda.

Per festeggiare questi importanti risultati e ringraziare i bresciani per la fiducia che ogni giorno ripongono nella metro e nei mezzi pubblici, il Gruppo Brescia Mobilità, in accordo con il Comune di Brescia, ha deciso di regalare alla città un evento nuovo e spettacolare. Nel 2019 il compleanno della metro si sposta all’interno di uno degli spazi più belli e rappresentativi di Brescia: il Teatro Grande, un gioiello architettonico che da più di 100 anni accoglie sul proprio palco i più grandi cantanti d’Opera e i più celebri artisti italiani e internazionali! Sabato 2 marzo, alle ore 20.30, si terrà “A Night at the Theatre – 6 Years Metro”, un emozionante concerto aperto all’intera cittadinanza. Filo conduttore dello spettacolo sarà il viaggio, con la musica che diventa il mezzo privilegiato per muoversi attraverso emozioni, passioni, sentimenti, avventure e storie.

E così, come la metropolitana permette a bresciani - e non solo - di spostarsi all’interno della città, anche la musica, attraverso i brani e le sinfonie più famosi del repertorio italiano, permetterà agli spettatori in sala di viaggiare con la propria immaginazione verso altri luoghi e sensazioni. Sul palcoscenico del Teatro si esibiranno, sulle arie più famose e conosciute da tutti, tre grandi interpreti dell’Opera italiana: Anna Pirozzi, uno dei soprani drammatici tra i più elettrizzanti della sua generazione, con alle spalle importanti esibizioni sui palchi di tutto il mondo; Agostina Smimmero, giovane mezzosoprano, dalla voce potente e colorata, particolarmente apprezzata nel panorama lirico contemporaneo; Luciano Ganci, celebre interprete di ruoli verdiani e pucciniani e uno dei tenori più interessanti della nuova generazione, dalla voce morbida e rotonda. Ad accompagnare i cantanti ci saranno gli abili musicisti dell’Orchestra Filarmonica “Bruno Bartoletti”, nata nel marzo 2018 in ricordo del genio del direttore Bruno Bartoletti, di cui intende perpetuare l’internazionalità, la contemporaneità, la trasversalità e la voglia d’innovazione. A dirigere lo spettacolo sarà il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, uno dei più giovani e promettenti Direttori d’Orchestra Italiani.

L’evento sarà totalmente gratuito fino ad esaurimento posti. E’ obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata scrivendo a comunicazione@bresciamobilita.it o recandosi di persona presso l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. I biglietti dovranno comunque essere poi ritirati entro mezz’ora prima dall’inizio dello spettacolo presso l’Infopoint di Via Trieste, che il giorno 2 marzo resterà eccezionalmente aperto fino alle ore 20. In occasione dell’evento “A Night at the Theatre”, a partire dalle ore 18 e fino a fine servizio l’accesso alla metropolitana sarà libero e gratuito per tutti.