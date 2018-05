La prima festa del quartiere: “Il Carmine è vivo anche di giorno”

Associazione Carminiamo in collaborazione il Consiglio di Quartiere e

con il patrocinio del Comune di Brescia

presentano

Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018

La prima Festa Del Quartiere

Il Carmine Vivo Anche Di Giorno

La prima edizione di una festa che prevede una moltitudine di eventi adatti a tutti e tutte, realizzati grazie al contributo di associazioni, gruppi del quartiere, esercenti, bar, ristoranti, artisti e abitanti, si vuole far vivere lo storico quartiere del Carmine la sera e il giorno con iniziative culturali, musicali e di socialità.

Il programma

SABATO 2 GIUGNO

- dalle ore 11 alle 15.30, in via delle Battaglie presso C.AR.M.E, brunch sauvage #2 “Balcanici in giardino”

Programma: per inaugurare il giardino di C.AR.M.E ritorna l'appuntamento con il brunch sauvage. L'associazione C.AR.M.E propone un picnic dal sapore balcanico. I partecipanti verranno trasportati in un'atmosfera surreale, degna delle migliori feste dell'area dei Balcani. Un allestimento en plain air, di oggetti insoliti per un mondo sottosopra farà da scenario al secondo appuntamento conviviale di C.AR.M.E., il tutto accompagnato dalla splendida voce di Marija Djuric e dalle sue canzoni tradizionali serbe.

La colazione diventa esperienza, C.AR.M.E. assume una nuova forma, ogni volta differente, nella quale immergersi in emozioni uniche.

Vi ricordiamo che la partecipazione è gratuita. Permettici di organizzarci al meglio confermando la tua presenza all'indirizzo info@carmebrescia.it

N.B. in caso di maltempo il brunch verrà rinviato in data da destinarsi.

-dalle ore 18 in via Porta Pile, cena popolare proposta dal circolo Dall’Angelo Ghetti, possibilità di cenare a prezzi popolari con il classico cibo delle feste e sagre come da tradizione dei quartieri e paesi.

-dalle 18 in via delle Battaglie Live Painting realizzazioni in loco di opere per presentare e finanziare proposta artistica di istallazione sulle proposte dell’edificio all’angolo tra via Porta Pile e via delle Battaglie

-dalle 20 DJ set a cielo aperto lungo le strade del Quartiere

I locali

Bar la Torre

dj set by Dust Cloud

(House/ Funky)



Il Crivello Bar Battaglie e Sottoscala

dj set by Loopin

(Funky /Hip Hop /Old school)



Osteria Croce Bianca

con Dj set by D.

(Funk & Disco, House e Hip Hop)



Carmen Town Casa del Popolo

Dj set By Giunta Lovva Sound

(Reggae/ Dancehall)



Bar D'altri ENOTEMA DEL CARMEN

con dj set DJ Marco Cusmai

(disco, funk e soul)



Elda Pirleria FOYER Galleria dell'Ombra

con Bixio Fabolous night Party

(House/ Happy Music / Funky )



Box. I Dù dela Contrada Officine dello Spirito

con dj set By SERGENT LOBANOVSKY

(indie, beat, new wave e sixties)

DOMENICA 3 GIUGNO

-dalle 10 via Nino Bixio MERCATINO ARTIGIANALE

-dalle 10 via delle Battaglie MERCATINO CREATIVO dell’associazione Infinitamente

-dalle 10 via delle Battaglie SVUOTA CANTINE oggetti e tutto quanto si ha in casa e non si utilizza

-dalle 11 via F.lli Bandiera il tradizionale SPIEDO del GRUPPO DE NOALTER con l’esibizione dei gruppi musicali: Gli amici di Efrem in acustico, "Gouy Gui" & Pampuri....(Rythmes d'Afriques), SERENA COAL BAND (Soul- r 'n' b), GARRAPATEROS Papa Papaya



-dalle 12 alle 21 via delle Battaglie 29 CIBO DAL MONDO in collaborazione con il circolo di Radio Onda D’urto



-dalle 15 in vicolo Manzone GIOCHI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I - ORE

a cura di CARMEEN STREET



-dalle 16 via F. Odorici c/o rifugio antiaereo Vittorio Arrigoni VIDEO BOX E SPAZIO ESTEMPORANEE TEATRALI E POETICHE a cura dell’associazione Primo Piano



-dalle 19 via delle Battaglie 48 (bar Foyer) APERITIVO IN MUSICA ASPETTANDO LA FESTA DELLE MUSICA con il live di Simone Grazioli in collaborazione con l’associazione festa delle musica



-spazio PICNIC in città in via delle Battaglie 27-31 spazio per condividere e conoscere il cibo degli abitanti del quartiere. Porta pure quello che vuoi mangiare, usa i tavoli a disposizione



-SPORTELLO via delle Battaglie 29/a: informazioni su iniziative e supporto legale per la libertà di movimento / permessi di soggiorno a cura di associazione DIRITTI PER TUTTI



-Tavoli informativi su attività di varie associazioni



-Mostra: I PARTIGIANI DEL QUARTIERE a cura sezione A.N.P.I.



-Mostra: I MURI del QUARTIERE serie di fotografie che rappresentano i muri del quartiere.



