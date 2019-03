Una giornata con Corona al prezzo di 280 euro: in regalo un libro e un accendino

Titolo: Workshop di Fabrizio Corona, tra l'altro solo il primo “episodio”. Sottotitolo: “L'idea del progetto nasce con lo scopo di dare l'opportunità di passare un giorno con Fabrizio Corona, e seguire delle lezioni importanti incentrate su tre tematiche principali: Digital Journalist, Comunicazione & Marketing, Come sviluppare un Brand”. Ingresso libero? Macché. Partecipare costa 279 euro e 99 centesimi.

L'evento a Erbusco

Il volantino che sta circolando in questi giorni è già diventato un “must”, pure con qualche errore di ortografia (voluto o meno, chissà), in cui si annuncia che ormai è tutto pronto per la giornata del 24 marzo prossimo, in scena al Qi Clubbing di Erbusco. Negli spazi della nota discoteca franciacortina è stata organizzata la dieci ore (quasi) no stop faccia a faccia con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, volto più che noto del jet-set televisivo e del gossip italiano.

Personaggio controverso, al centro di inchieste e pure in carcere, ma ancora oggi tra i più seguiti e cliccati, in rete e non solo. Il corso, come scritto, sarà dedicato al giornalismo digitale, al marketing e alla comunicazione: al termine del workshop verrà rilasciato un attestato ad ogni partecipante, “in cui verrà evidenziata – si legge ancora nel volantino – la partecipazione svolta”.

Ma non sarà solo formativo: “Oltre alle lezioni, ai partecipanti verrà data la possibilità di scoprire aneddoti esclusivi, mai rivelati, sulla vita di Fabrizio Corono attraverso una lettura insieme a lui del libro Non mi avete fatto niente, edito da Mondadori Electa”.

Gadget e omaggi

E non è finita: i partecipanti (paganti) saranno omaggiati con una copia del detto libro, e pure di una t-shirt in edizione limitata (realizzata appositamente per l'occasione) e di un accendino, entrambi marchiati Adalet, il brand di abbigliamento e affini firmato proprio da Corona. Ultimo, ma non per importanza: la possibilità di partecipare al concorso indetto da Corona “in cui i due vincitori faranno una stories, con tag, che verrà pubblicata sul mio profilo Instagram”. Non c'è tempo da perdere, al modico prezzo di 280 euro meno un centesimo. Meglio affrettarsi: ci sono solo 100 posti disponibili.