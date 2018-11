Roncadelle: Emma Marrone a Elnòs

Da Amici a Sanremo, passando per l'Eurovision Song Contest, svariati dischi 'oro, di platino e multiplatino, che ne hanno certificato il successo, Emma Marrone sarà ospite del centro commerciale Elnòs shopping, martedì 20 novembre alle 17.30 per firmare le copie del suo ultimo cd “Essere qui BOOM edition” e scattare foto insieme ai fan.

Per partecipare all’evento è sufficiente recarsi all’Infopoint del centro commerciale presentando il cd e la relativa prova d’acquisto e ritirare il pass numerato. Durante l’evento, i fan muniti di pass potranno salire sul palco per incontrare la cantante e farsi autografare la propria copia del cd.

Emma salirà sul palco dell’area Kikko Kaiten/Sportland per incontrare tutti i fan presenti, dal primo all’ultimo, per firmare il suo disco più recente e scattare una foto ricordo. Per accedere all’evento, come sempre ad ingresso gratuito, sarà necessario portare con sé una copia del cd,