Non solo moda, ma provocazione: "Violo Fashion Night" da Desenzano a Sirmione

Non solo moda, ma provocazione: “Osare per apparire, valorizzarsi, osare per sedurre e lasciare il segno”. Parola di Franco Violo, il protagonista di una vera e propria “Violo Fashion Night” in scena venerdì 6 luglio al Sestino Beach di Desenzano del Garda, l’unico e solo Salotto del Lago gestito da Yudi Bueno, Puccio Gallo e Jerry Calà, in Via Agello 41.

Una doppia sfilata per raccontare le donne, i tempi che cambiano, la moda che si evolve: alle 20 aperitivo al Caffè Damm Atrà, poi tutti al Sestino (dalle 21, per info e prenotazioni +39 329 2472452) per continuare la serata, che si concluderà come sempre con musica e dj set (Alessandro Zaupa al pianoforte e Marco Casari in consolle).

La donna firmata Franco Violo è una donna sicura di sé, una donna protagonista. Lo stilista ama il nero, ma propone anche inedite fantasie astratte e contorni floreali. Un vero must have dell’estate 2018: lo dimostrano le star. La tendenza ormai ha contagiato tutti: dagli stilisti agli interior designer, e perfino le star dello spettacolo e della moda come Kirsten Dunst (che ha posato con il pancione con Rodarte) oppure Jessica Alba e il suo vestito a kimono pubblicato sul Daily Mail, Kate Middleton e tante altre. Moda astratta, nuove geometrie. “L’astrattismo fa parlare di sé perché sorprende – precisa Violo – ma resta il nero il mio vangelo”. Rilanciato negli anni ’80 dalla cultura punk, oggi il nero è diventato simbolo di opposte tipologie di donne: quella sexy, quella perbene, la modaiola, la curvilinea e la filiforme. Insomma piace a tutte: giovani e meno giovani.

Franco Violo al Sestino Beach sfoggerà abiti da sera e anche linee pret-a-porter: il meglio della sua moda che invita la donna a trasgredire, azzardare nel nome del fascino. E la festa continua: special guest della serata desenzanese anche la party night #Bollicine, evento itinerante del Bobadilla Feeling Club, storico locale milanese.