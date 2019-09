Toscolano: Halloween murder dinner show

Cena con delitto nella notte di Halloween…presso Apart-hotel Garda Sol in collaborazione con Bibliomicidi-show-group, una serata all'insegna dell'investigazione, del giallo e del mistero.

Una cena a 4 portate ed una serata di allegro terrore, vi porteranno attraverso le domande degli investigatori a risolvere il giallo proposto

un modo diverso per passare una serata simpatica in allegria, ed in compagnia dei vostri amici, oppure per prendere l'occasione di incontrarne di nuovi. Prenotazioni 0365641301 oppure info@gardasol.it

Gallery