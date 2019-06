Switch Party feat. Cristiano Malgioglio @ Social Club

Venerdì 7 giugno 2019

SWITCH PARTY

presso

Social Club

Via della Ziziola, 105

Brescia

con special guest Cristiano Malgioglio

dalle ore 23.00

Cristiano Malgioglio, personaggio televisivo irriverente e amato dal pubblico di ogni età, farà tappa per la prima volta a Brescia il 7 giugno in occasione del primo evento ufficiale Switch Party. Artista acclamato e protagonista di diversi programmi e reality show, ha riscosso grande successo, tanto da diventare una vera e propria icona del mondo dello spettacolo.

Proporrà uno show esilarante e travolgente. Canterà le canzoni che lo hanno reso famoso, intrattenendo i presenti a fine serata con foto e autografi. A completare il quadro è prevista un’animazione che coinvolge volti emergenti del mondo dell’intrattenimento e della nightlife.

Switch Party è un nuovo format nazionale itinerante dedicato al settore notturno, degli eventi e delle discoteche. L’utente attraverso la Switch App, un’applicazione dedicata all’evento disponibile oltre che in remoto sul sito switchparty.com anche su iOS e Android, verrà associato a più profili simili per interessi e fasce d’età. Nuovo modo per interagire e conoscere nuove persone.

Biglietti acquistabili su TicketSMS:

Prevendita da 10 euro con 1 drink

Intero all’ingresso del locale 15 euro senza drink

SWITCH PARTY è un format innovativo e itinerante che rivoluzionerà il concetto stesso di nightlife. Musica, animazione e ospiti di rilievo nazionale saranno solo il contorno di serate all’insegna di una nuova forma di interazione, visionaria e futuristica.



info line 39 3889738388