Single Party al Red Clubbing di Manerba

Republic Staff & Red Clubbing presentano il Single Party del Lago di Garda. La serata consiste in una festa a tema in cui ci saranno 3 tipi di invitati: single, astenuti ed occupati.

All'entrata del locale sarà dato un bollino ad ogni partecipante:

- BOLLINO VERDE per i single: ogni bollino verde avrà un numero, dovrà trovare la sua metà con lo stesso numero. Se si presenterà al bar, la coppia avrà diritto a bersi due “chupiti” insieme.

- BOLLINO GIALLO per gli astenuti: non partecipanti al gioco.

- BOLLINO ROSSO per i fidanzati.



Costi:

- Prevendita: 10 € consumazione compresa.

- Intero: 15 € consumazione compresa.

- Tavoli: 150 €, dieci pass (dieci persone), 1 bottiglia di super alcolico e 1 bottiglia di spumante.