Sapore di lago, e di primavera: riparte venerdì la stagione del Sestino Beach

L'attesa è finita, finalmente: riparte venerdì sera (1 marzo) la grande stagione, musicale e non solo, del Sestino Beach di Desenzano del Garda. Sapore di lago, e tanta mondanità: riparte la stagione, ricomincia il divertimento di qualità. Lo chiamano il Salotto del Lago: l'esclusivo locale di Via Agello gestito da Jerry Calà, Puccio Gallo e Yudi Bueno (nella foto insieme all'inossidabile Katia Ricciarelli).

Le coordinate sono sempre le stesse: cena su prenotazione dalle 21, per info +39 329 2472452, a seguire musica e dj set. E già venerdì è atteso il pienone, in attesa degli eventi e dei concerti in arrivo per la primavera/estate: su tutti lo show di Jerry Calà, che proprio da Desenzano lancia il nuovo tour italiano “Una Vita da Libidine”, dal 2 marzo a Badia (Bolzano), il 5 ad Acireale, il 15 a Piacenza, il 19 e il 30 alla Capannina di Forte dei Marmi. Altra anticipazione: il Live di Alessandra Vianello alla fine di aprile con Valerio Liboni dei Nuovi Angeli.

Ma non c'è fretta di sapere tutto subito, l'importante è ripartire. Anticipando ancora una volta la primavera. “Se cercate un ambiente elegante dove l'attenzione per il cliente è al primo posto, allora il Sestino Beach fa per voi – spiega Jerry Calà – E' il club ideale per socializzare, ascoltare buona musica e mangiare un boccone tra amici. E poi, modestamente, è gestito da veri professionisti”.

Non solo Jerry, ovviamente: al timone ci sono anche Puccio Gallo e Yudi Bueno, alle spalle una pluriennale esperienza nel mondo dell'intrattenimento. “Lo facciamo da sempre con cura e passione”, spiegano.

“Da sempre la musica rappresenta una componente fondamentale dell'esperienza umana, e offre notevoli opportunità nell'attivazione di processi di comunicazione, anche nell'interazione fra culture diverse. Insomma, siamo qui anche per questo: per farvi conoscere e farvi comunicare”.

La stagione riparte: “E con lei riparte la primavera che è dentro di noi”, dice ancora Puccio Gallo. Senza dubbio, sapore di lago: “E sapore di belle serate, divertimento e mondanità”. Come da tradizione, il Sestino Beach è aperto nel weekend (venerdì e sabato) e in serate speciali per concerti, eventi o feste aziendali.