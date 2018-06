Nuvolera: Amandha Fox presenta il calendario al 'Life'

Non solo stella del cinema per adulti: Calendar girl, modella, show girl è conosciuta da tutto il popolo della notte italico come la “Venere polacca” e ultimamente anche come la “ Sindachessa Hot ” visto l’impegno in politica . Quando si pensa ad Amandha FOX ci vengono in mente le sue curve da capogiro, le sue forme sinuose, la sua pelle liscia e madreperlacea, i suoi capelli setosi nero corvino, i suoi occhi magnetici, nonché il suo fisico statuario e il suo lato b da urlo. In tv ha partecipato alla settima edizione di “ Ciao Darwin “ del mitico Paolo Bonolis, inoltre lo scorso anno era in procinto di entrare all’Isola dei Famosi Mediaset.

Il calendario 2019 della Gamma 3000 di Roma è da sempre un appuntamento annuale con la bellezza e la trasgressione più raffinata . In considerazione di ciò la scelta per il terzo anno consecutivo è caduta sulla Fox che è colei che meglio rappresenta le doti innanzi citate. “È tornata di moda la donna panterona, spumeggiante, icona dei sogni più hard – ha tuonato il direttore editoriale di Gamma 3000 Riziero Bellucci - ecco perché, per il calendario 2019, abbiamo scelto Amandha Fox , polacca di nascita ma ormai italiana d’adozione. Le fotografie realizzate da Occhio Magico ( Agenzia fotografica sita in Putignano in Puglia ) sono un mix esplosivo di erotismo e fascino, che stà già turbando i sonni degli italiani ”. La sexy discoteca Life di Nuvolera ( Brescia ) ha organizzato un mega party che si celebrerà sabato 22 giugno p.v. . Sarà un appuntamento imperdibile per tutti i maschietti . Per le donne un'occasione per seguire comunque una ospite d'eccezione a cui chiedere consigli sulla seduzione . L’obiettivo primario che lo staff del Life di Nuvolera ( Brescia ) vuole raggiungere nel più breve tempo possibile è quello di organizzare avvenimenti sempre di alto livello in modo da confermarsi come la location ideale dove il popolo bresciano della notte possa trascorrere il proprio tempo libero all’insegna del divertimento più sfrenato, della trasgressione mai volgare sul consolidato modello dei templi del divertimento europeo .