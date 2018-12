“Cari figlioli, vengo ad aiutarvi a vivere con amore!”. Se non l'ha detto, deve averlo almeno pensato: parola di Beppe Loda, lo special guest del Nessun Dorma della Madonna in scena questa sera (venerdì 7 dicembre) al Vinyl Music Club di Via Auda a Orzinuovi. Ingresso libero, dal tramonto all'alba (o quasi): porte aperte dalle 23, poi si balla fino alle 5.

Utopia che diventa realtà, sogno lucido nel profondo della notte: “Avremo il piacere e l'onore – scrivono gli organizzatori – di accogliere nella famiglia un'autentica leggenda della consolle”. Vero, verissimo: 60 anni già superati, da più di 45 in consolle. Dai tempi d'oro del Kinky di Manerbio, e poi Le Cupole, il Typhoon di Gambara, il Cosmic di Lazise.

Non ha mai smesso di cercare dischi, dice la moglie Patrizia, e nemmeno di suonarli. Volto noto a livello internazionale, nel suo girovagare mondiale ha suonato (di recente) al Sugar Mountain Festival di Melbourne (nella foto), una doppia data nelle Asturie la scorsa primavera, un memorabile dj set al Berghain (Panorama Bar) di Berlino in estate.

E se al Typhoon ha scritto la storia, l'ha scritta anche oltreoceano: è stato l'unico artista italiano ad esibirsi al Mo.Ma di New York (e per due volte). Non sarà da solo, non lo è mai stato: in consolle insieme e a lui i tre sciamani del Lovely Dance Atelier, Phil Delcorso, Voltolini e LoopLooper, ad officiare il rito tribale The Troglodyte Trip aka Marco Bossoni e Franz Bonetta.

Nessun Dorma della Madonna feat. Beppe Loda

