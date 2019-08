Nessun Dorma: Love is Back

Fratelli e sorelle, Love is back. Nessun Dorma Storione Edition: finalmente si torna in pista, e sarà come sgattaiolare in un universo parallelo riservato ai più felici. Una notte di fine estate, il lago sullo sfondo, connessione elettronica, tutto molto mistico: caricate le duracell, dal tramonto all'alba immersi nella natura, occhi verso le stelle, manicomio musicale nell'onda tribale.

Storione Dance Atelier ti mette le ali

Sabato 31 agosto dalle 22 alle 4

Volto

Loop Looper

Bososki

Ingresso gratuito

Drink, Food & Sweet Dreams

c/o Club Storione via Dei Prati Magri 25, Borgo San Giacomo (BS)

Nessun Dorma è un non-luogo, uno spazio mentale che si rinnova e si rigenera, in mezzo alle luci stroboscopiche di un club o sotto le stelle a piedi nudi. Un posto dove non c’è spazio per le etichette. Attraverso il rito tribale del ballo, edizione dopo edizione, Nessun Dorma è diventato sinonimo di sperimentazione e ricerca sonora: un “partito dell’amore” punto di riferimento per centinaia di giovani posseduti dal ritmo e per tutto ciò che deve ancora accadere. Sempre più in sintonia, parte di un movimento che conduce alla fuga.