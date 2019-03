Lonato: #mercoledisocial

Cena di socializzazione – l’occasione per fare nuove conoscenze a tavola o semplicemente festa. Nasce #mercoeldisocial: un nuovo concetto di serata che mette insieme tante persone diverse, ma con una caratteristica in comune: la voglia di passare una bella serata in compagnia e di fare nuove conoscenze. Prenotazione obbligatoria allo 0309132046. Posti limitati



Per info:

http://bit.ly/social-btoday

oppure whatsapp: 3395353707