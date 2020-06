Lonato: Restart al Sesto Senso

Il Sesto Senso riapre i battenti dopo la pausa dovuta alla pandemia Cornavirus: "Non vediamo l'ora che arrivi sabato 20 Giugno per ricominciare, insieme, come piace a noi, per una Stagione Estiva meravigliosa che ci faccia dimenticare questi ultimi mesi da incubo", scrivono i titolari. "Sarà una ripresa graduale, purtroppo, ma in totale sicurezza, liberi di sognare e divertirci. Vi aspettiamo".

Info e prenotazioni:

(+39) 324 98 71 497

Ingresso solo su prenotazione tavolo