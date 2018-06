Lonato: Cena con delitto "Una mano nell'ombra"

Ultimo appuntamento della stagione al ristorante Convento di Lonato. In questa Cena con Delitto vi troverete coinvolti in un caso di omicidio che avverrà proprio di fronte ai vostri occhi. Interrogherete personaggi pittoreschi e singolari.Gli attori intratterranno per tutta la durata della cena...scandita da indizi, colpi di scena e risate. Voi riuscirete a scoprire di chi sia la Mano nell'ombra?.Per informazioni e prenotazioni, chiamare al Ristorante Convento Lonato al numero: 030 9132046



Menu:



Bresaola condita con mousse di parmigiano e miele



Risottino con burrata di aceto balsamico in riduzione



Trancio di salmone con pomodorini, basilico e capperi



Patate duchessa



Mousse di torroncino con croccante caramellato



Acqua minerale, caffe e 1 bottiglia di vino rosso o bianco a scelta ogni 4 persone.







CENA + SPETTACOLO 32€/ PERSONA