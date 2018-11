Lonato: Mercoledisocial

Un nuovo concetto di serata: Cenare in compangia di persone nuove per fare conoscenza o semplicemente festa. "Mani che si stringono, bicchieri che brindano, sorrisi che contagiano: la magia degli incontri dal vivo."



Numeri equilibrati tra uomini e donne. Al resto ci penserà il destino.



Menu:

Trittico di mais con Lumache, fonduta di formaggi, Porcini

Risotto all Zucca e guancialini

Bocconcini di vitellone con chiodini

Patate al forno

Torta Sacher di pasticceria

Acqua minerale

Vino bianco o rosso (1 bottiglia ogni 4 persone)