Lonato: il venerdìdoc d'estate con paella

Aperitivo, cena, musica, ballo e animazione… a questi ingredienti fissi e immancabili che hanno reso le nostre serate famose in tutta Italia, si aggiunge una novità dal “sapore di vacanza” per le lunghe notti d’estate!



Paella Valenciana dalle ore 24 a solo 1€!



Per chi vuole unirsi alla festa nel dopocena, l’ingresso disco è libero dalle ore 23 e i bellissimi giardini che circondano il Convento invitano a gustarsi un cocktail fresco o un bicchiere di Sangria sotto le stelle!



Venerdi DOC ...come d’incanto in vacanza per una notte!