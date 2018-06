Lonato: festa dei single

Cena, Musica, Divertimento...

in compagnia di persone nuove e interessanti!



Noi crediamo ancora negli incontri a tu per tu!

Invece di chattare online, torniamo alla vecchia buona maniera: stringendo mani, guardandosi negli occhi e chiacchierando a tu per tu!

...perchè un sorriso vale più di 1000 like!



Questo nuovo format di serata ha la particolarità di avere lo stesso numero di partecipanti maschili e femminili per mantenere il giusto equilibrio e garantire la buona riuscita della serata. Ecco perché i posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria…



Menu:

Insalata di Bianco di Totano con olive taggiasche e pomodorino pachino

Insalata di riso venere con dadolada di legumi e zenzero

Risottino San Daniele e basilico

Cuore di lombata con rucola e grana, patate fondant

Delizia estiva del nostro pasticcere

Acqua minerale, Vino rosso o bianco (1 bottiglia ogni 4 persone)



Per tutte le info e per vedere le foto delle ultime feste dei single: https://convento.it/single-in-festa-cena-dei-single.html