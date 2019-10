Lonato, Ristorante Convento: Halloween night dinner'n dance

Halloween 2019 al Convento di Lonato: quest'anno più terrificanti che mai. Il Convento è il ristorante a Lonato del Garda in provincia di Brescia dove cenare e ballare per festeggiare Halloween.

Tre soluzioni di ingresso:

- soluzione cena con tavolo riservato e cena degustazione comprensivo di bere e dolce oltre che serata Halloween Dance. Euro 43 a persona.

- soluzione cenino con tavolo riservato e cenino comprensivo di bere e dolce oltre che della serata Halloween Dance. Euro 33 a persona.

- Soluzione ingresso disco al costo di euro 10 a persona con 1 consumazione e serata Halloween Dance.



Durante la notte:

- Cimitero set per selfie

- Area you tube per esibizioni video artistiche o canore

- Foto Set. Uno studio professionale per immortalare le migliori coreografie

- RistoRadio web per raccontare sogni ed incubi nella "notte delle streghe"

- Due sale dance con i nostri dj resident.

Prima serata Dark House.

Seconda serata Sala House e sala Happy