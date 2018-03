Lonato: cena con delitto al ristorante Convento

Il grande Hair Stylist Javier Castìn vi aspetta tutti per mostrarvi il suo nouvo e sorprendente trattamento di Bellezza. Gli attori intratterranno per tutta la durata della cena, dando modo di conoscere tutti gli scabrosi retroscena della vicenda. Avrete inoltre modo di analizzare l'arma del delitto, che si consumerà davanti ai vostri occhi. Si dice che la morte renda tutti più belli ma non crediamo fosse quello che Castìn intendesse...

Saprete fare luce su questa vicenda, scoprire l'assassino ed il suo movente? Aiutando così il #CommissarioFavino a risolvere il caso?!



Menù:

Insalatina di petto di Faraona

Julienne di bianco di Totano ai vegetali



Risottino Limone e Aneto



Bocconcini di Vitello con Prataioli e Basilico

Pure di Patate



Frolla fresca Pere e Cioccolato



Acqua minerale

Vino bianco o rosso 1 bottiglia ogni 4 persone.



Caffè'



Il costo della cena più spettacolo è di € 32.