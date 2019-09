Lonato: cena con delitto

La nuova #CenaConDelitto di The ELP (Sceneggiatura liberamente tratta dal Romanzo "Anime Mute" di Andrea Gerosa), andrà in scena nel Ristorante Convento Lonato del Garda.

È stato richiesto l’intervento di tutti i corpi di polizia del bel paese, per sgominare un’organizzazione criminale che spadroneggia sul nostro territorio. Ma la riunione si rivelerà più movimentata del previsto...

Mentre gli attori di #TheELP vi intratterranno per tutta la durata della cena, sarete in grado, valutando le prove ed interrogando i testimoni, di scoprire la verità e arrestare il colpevole?



Prenotazione obbligatoria