Lonato: cena con delitto "L'anello insanguinato"

Voglia di una serata intrigante?

Scopri la Cena con Delitto per assaporare la buona cucina legata ad un gioco teatrale senza esclusione di colpi di scena!



È stato ritrovato l'Anello del naso di Tauron! In questa #CenaConDelitto voi sarete coloro che vestiranno i panni d'investigatori e dovranno risolvere un omicidio che avverrà forse proprio a causa del famoso anello del potere ritrovato dal coraggioso Brodo e dal suo amico Sam! I saggi Gangialf e Chiavadriel cercheranno di fare luce sulla vicenda ma avranno bisogno del vostro aiuto!



Il costo della cena più spettacolo è di € 32.



Per informazioni e prenotazioni, chiamare al Ristorante Convento Lonato al numero: 030 9132046



l Menu' della Cena:

Antipasto con Trittico di Crema di Mais

Porcini Freschi - Fonduta di Formaggi Locali - Luccio in Salsa

Risottino Zucca e Basilico

Filettino di Branzino alla Gardesana

accompagnato da Patate al Forno

Bavarese alla Frutta

Acqua, Caffè e 1/4 di Vino a Persona