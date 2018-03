Electro vs Rock: Mekis & Joao back to Latteria Molloy

Venerdì 9 marzo la Latteria Molloy, in via Marziale Ducos, ospita Mekis & Joao con Electro vs Rock Party: il party che sta infiammando il club bresciano con la sua sfida musicale a quattro mani. Round a suon di Prodigy, The Clash, Daft Punk, Rolling Stones di 30 minuti a testa, per ripercorrere ballando il meglio della musica elettronica ed analogica che ha incalzato gli anni di molti e molte.



Mekis & Joao sono una certezza ormai, nel territorio bresciano. Attivi da diversi anni hanno mixato i loro dischi dopo importanti concerti live o nei migliori festival del Nord Italia. Il tutto accompagnato dai visual di Mo Plummer.

Ingresso gratuito per tutta la notte. Apertura locale fin dalle ore 20 dove al Piano 1 del club si può cenare e bere, in preparazione al party che decollerà alle ore 22.30 precise. Consigliata la prenotazione via email a info@latteriamolloy.it