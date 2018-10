Brescia: Electro versus rock in Latteria, con Joao e Mekis

Torna l'appuntamento mensile con le migliori hit di due galassie della musica internazionale: il Rock, nelle sue più svariate sfaccettature affronta la musica elettronica dai suoi albori fino alle contaminazioni moderne.

Questa è la ricetta di Electro VS. Rock, il clash DJ proposto da due veterani della consolle della città di Brescia.

Il primo Joao, decennale esperienza nei migliori club della città e nei migliori eventi alternative con la sua carica e il suo mix animalesco. Il secondo è Mekis, produttore, discografico e musicista nativo della città di Brescia e sempre in movimento qua e là per la Penisola, nei migliori palchi.



Ogni 30 minuti si cambia: si passa dal Rock, alla musica elettronica. Ai visual e ai videoclip che hanno fatto la storia della musica Moira Plummer.

L'inizio del evento è per le ore 00:00 circa con ingresso a 2€.