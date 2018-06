Festa dei single al Convento di Lonato

NON POSSIAMO GARANTIRE CHE TROVERAI L'AMORE VENENDO ALLE NOSTRE FESTE, POSSIAMO PERO' GARANTIRE CHE NON LO TROVERAI DI SICURO STANDO A CASA!



Non la solita cena...ma una vera e propria festa! Buon cibo, buon vino, buona musica... e tanta gente con voglia di conoscersi: sono questi gli ingredienti delle nostre feste dei single!



L’occasione che aspettavi per passare una serata piacevole in compagnia e fare nuove conoscenze e amicizie. Un nuovo format di serata con stesso numero di partecipanti maschili e femminili per mantenere il giusto equilibrio e garantire la buona riuscita della serata. Ecco perché i posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria…



Menu mercoledi 20 giugno

Antipasto: Insalatina di farro, orzo e nocciole tostate, piccola caprese con fiori di cappero

Primo: risottino punte di asparagi e curcuma

Secondo: Tagliata d'Angus al pepe verde

Dolce: Delizia estiva del pasticcere

Acqua minerale, vino bianco o rosso a scelta (1 bottiglia ogni 4 persone)



La serata prosegue con DJ set e ballo della migliore selezione revival.



Quota di partecipazione 26€ .

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.