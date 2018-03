“Festa dei single” al Convento di Lonato

Non la solita cena...ma una vera e propria festa! Buon cibo, buon vino, buona musica... e tanta gente con voglia di conoscersi: sono questi gli ingredienti delle nostre feste dei single!



L’occasione che aspettavi per passare una serata piacevole in compagnia e fare nuove conoscenze e amicizie.

Un nuovo format di serata con STESSO NUMERO DI PARTECIPANTI MASCHILI E FEMMINILI per mantenere il giusto equilibrio e garantire la buona riuscita della serata. Ecco perché i posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria…

SINGLE E’ BELLO!



Tutte le info su: http://bit.ly/single-in-festa

Gallery