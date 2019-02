Coccaglio: Cena con delitto

Giovedì 28 febbraio, dalle 20, 30, presso Villa Calini a Coccaglio. Una serata di spettacolo dove il pubblico sarà coinvolto in prima persona nella risoluzione del giallo. Indizi, segreti e piccoli aneddoti vi aiuteranno a scoprire il colpevole. La perfomance si compone di 3-4 interventi degli artisti della compagnia “Gli amici di Ale” che forniranno suggerimenti divertenti, utili, ma anche ingannevoli. Gli atti seguono gli stacchi del menu fino ad arrivare alla conclusione in cui tutto viene svelato. L’intera serata sarà accompagnata dai piatti ricercati dello Chef Alessandro Cappotto: •Mistero del croccante e del morbido di pesce (Spuma di baccalà fritto su crema di piselli e zenzero servito con chips di vitelotte) •Mezzelune che si tingono di rosso (Ravioli di sfoglia fine con alici ed erbette su gocce di rape rosse) •Il fendente perfetto (Guancetta fondente con le sue verdurine su zoccolo di semintegrale) •La scoperta del Barattolo (composizione di frutti di bosco e meringa con brownie al cioccolato) •Il caffe è servito •Vini selezionati dalla nostra cantina

Come Funziona la Cena con Delitto? Durante la cena, i commensali sono distribuiti per tavoli e rappresentano una squadra investigativa in competizione con le altre, con l’obiettivo di risolvere il mistero della storia. Per una sera sarete voi a scoprire e ad indicare il colpevole, il movente e l’arma del delitto, in una sorprendente atmosfera con divertenti personaggi. Informazioni utili Durata dell’evento: 3 ore Prezzo: 60 euro a persona Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, telefonando allo 030.7243574 o iscrivendosi sul sito: https://villa-calini.webflow.io/contatti.

Gallery