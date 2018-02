"Cena con delitto" al Convento di Lonato

Si riapre la stagione delle #CenaConDelitto al Convento Lonato!!!



La grande imprenditrice Emma Marciagallina, come tutti gli anni, invita i dipendenti della sua enorme multinazionale ad una cena per celebrare i successi dell’azienda.



Durante la cena...avverà un omicidio davanti ai vostri occhi, apparentemente inspiegabile.

I nostri attori vi intratterranno per TUTTA la durata della cena, nella quale potrete ascoltare la versione di alcuni testimoni e valutare gli elementi di prova. Alla fine sarete in grado di scoprire chi sia il colpevole e quale sia il suo movente?



Per informazioni e prenotazioni, chiamare al Convento al numero: 030 9132046



Il costo della cena più spettacolo è di 32 Euro.



MENÙ

Antipasto trittico di: Strudel di verdure,

Carpaccio di Manzo Brasato e Crema di Mais con Porcini

Primo piatto Risottino Primizia di Asparagi e Formaggella

Secondo piatto Guancialino in umido con Groppello

Contorno di Purea di Patate

Semifreddo agli Agrumi

Acqua, caffé e 1/4 di vino a persona



- SU RICHIESTA (alla prenotazione), MENÙ VEGETARIANO -