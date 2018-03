Utopia is back: sabato 17 marzo al Social Club

Utopia is back E lo fa in grande stile, con un nuovo speciale evento che farà ballare tutta la città, per regalare un sabato sera unico e indimenticabile.

Sabato 17 marzo dalle 22 alle 3 al Social Club di Brescia.

Opening DJ: Francesco G.

Resident DJ: Angelo C.

Resident Voice: Marco M.

Special Voice: Fede Samba

PH: Just For Night



Prevendite 10€ con drink incluso. Ingresso in serata 15€ con drink incluso.