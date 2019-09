Brescia: festa Time Records con Bob Sinclar e Benny Benassi

L'etichetta discografica bresciana "Time Records" compie 35 anni e si prepara a festeggiare in grande stile il compleanno, con un party stellare alla discoteca Molo di via Sorbanella Brescia.



L'appuntamento è per giovedì 26 settembre, a partire dalle 22, con ospiti del calibro di Bob Sinclar, Benny Benassi, Pablo Fierro, Tormento, Burak Yeter e tanti altri. L'ingresso è gratuito e consentito solo dai 16 anni in su: è necessario registrarsi sul sito www.timerec.it. La discoteca ha una capienza massima di 2.000 posti.



Brescia Mobilità, partner dell’evento, ha organizzato servizio navetta (andata: dalle 21.20 alle 23.30, uscita stazione metro Vittoria - ritorno: dalle 2 alle 3.30; corse ogni 15 minuti).